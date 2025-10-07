В России могут ввести бесплатный проезд для беременных

Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от фракции "Новые люди"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесла в палату парламента законопроект, дающий беременным право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предложено добавить соответствующую статью в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Так, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности получат право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси.

Авторы проекта отметили, что в России предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных не установлено. Это, по мнению депутатов, создает социальную несправедливость, поскольку беременные, являясь уязвимой категорией граждан, не получают достаточной поддержки в плане транспортной доступности.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.