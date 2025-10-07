ЕАО выполнила план 2025 года по ремонту объектов в Амвросиевском районе ДНР

Уже сформирован план работ на 2026 год

ЯКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) выполнила все запланированные на 2025 год работы в подшефном Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Сформирован план на 2026 год, из которого два объекта вошли в ремонт досрочно, сообщила ТАСС губернатор региона Мария Костюк.

"[Шефство] связано с ремонтными работами. Это значимая история, нужно ремонтировать школы, крыши, создать условия, когда жители должны жить в комфортных условиях. Это помощь здесь и сейчас, необходимая оперативно. План на 2025 год мы выполнили, но в связи с тем, что там очень много аварийных задний помещений, дополнительно берем [объекты]", - сказала Костюк.

Она пояснила, что в подшефном районе ДНР заняты специалисты из ЕАО, которые руководят проектами, а работают на объектах местные жители. "Мы там набираем местных. Они зарабатывают, работают, кормят свои семьи", - отметила губернатор.

По данным правительства Еврейской автономной области, в 2024 году и за строительный сезон 2025-го в Амвросиевском районе ДНР отремонтированы кровли порядка 20 многоквартирных домов, крыши четырех детских садов, Центра культуры и досуга "Виктория". Обустроена детская площадка, отремонтирована мемориальная зона в поселке Металлист.