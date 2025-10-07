Курьерам-мусульманам в России запретили перевозить алкоголь и свинину

В сложных случаях доставка груза допускается, но требует от курьера обязательной выплаты милостыни, заявил совет улемов Духовного управления мусульман Российской федерации

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совет улемов Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) принял фетву (богословское решение) по вопросу допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики, согласно которой мусульманам нельзя перевозить очевидно запрещенные грузы, к числу которых в ряде прочего относятся свинина и алкогольные напитки. Текст фетвы представлен на сайте ДУМ РФ.

"Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял следующее решение: перевозка очевидно дозволенных грузов разрешена. Перевозка однозначно запретного запрещена. Исключение: когда она осуществляется с целью утилизации. К этому относятся, например, алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом", - говорится в решении.

Отмечается, что в сложных случаях доставка груза допускается, но требует от курьера обязательной выплаты милостыни. "Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни", - сообщается в тексте.

Решение также предусматривает случаи, в которых содержимое груза остается неизвестным курьеру. "Перевозка грузов с неизвестным курьеру содержимым (закрытые коробки и т. п.) дозволена. Содержимое груза может быть как разрешенным, так и запрещенным, и перевозка сама по себе не считается противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет", - подчеркнули в Совете улемов.

Также курьерам, как и всем участникам торговли и сферы услуг, рекомендовано "при наличии сомнений в чистоте дохода очищать заработок милостыней".