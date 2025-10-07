В акции "Марш кремлевских курсантов" принимают участие около 800 человек

Участники мероприятия следуют тем же маршрутом, который в октябре 1941 года преодолели курсанты Московского Краснознаменного пехотного училища в ходе организации обороны Москвы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В Подмосковье проходит ежегодная патриотическая акция "Марш кремлевских курсантов", передает корреспондент ТАСС.

В 2025 году мероприятие объединило порядка 800 человек, бросивших вызов 85-километровому маршруту в сложных климатических условиях. На "Марше" присутствуют не только курсанты военно-учебных заведений, но и военнослужащие, студенты вузов, кадеты, юнармейцы и члены военно-патриотических клубов.

В этом году участники мероприятия следуют тем же маршрутом, который в октябре 1941 года преодолели курсанты Московского Краснознаменного пехотного училища в ходе организации обороны Москвы.

Колонны выдвинулись 6 октября из села Никольское городского округа Клин. В ходе масштабной акции памяти участники возлагают венки и цветы к 24 мемориалам Великой Отечественной войны, расположенным на маршруте. Конечной целью участников "Марша" станет село Ярополец в Волоколамском городском округе, где в 1941 году красноармейцы приняли бой с наступающими силами превосходящего по численности противника. В селе пройдет торжественная церемония у мемориала кремлевским курсантам, где участникам будут вручены памятные нагрудные знаки.

Ежегодная патриотическая акция "Марш кремлевских курсантов" организуется и проводится Автономной некоммерческой организацией по военно-патриотической работе с молодежью "Марш кремлевских курсантов 1941" совместно с Министерством обороны Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. В этом году "Марш" проводится 6-7 октября.