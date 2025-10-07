Москвичей предупредили о риске накопления примесей в воздухе из-за тумана

В Гидрометцентре РФ сообщили, что 8 октября в период с 21:00 мск в столичном регионе начинает действовать желтый погодный уровень

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье предстоящим вечером и ночью будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Вечером и ночью на 8 октября в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", - сказал собеседник агентства. Он напомнил также, что в период с 21:00 мск в столичном регионе начинает действовать желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Это связано с ожидаемым уже вторую ночь подряд сильным туманом. "В период до 09:00 мск среды местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м", - заметил собеседник агентства.

Что же касается температуры воздуха, то по последним прогнозам Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью столбики термометров на фоне небольшого дождя местами и тумана покажут в Москве до плюс 7-9 градусов выше нуля, в Подмосковье - от плюс 4 до плюс 9 градусов. Днем в среду воздух должен прогреться до плюс 13-15 градусов, ветер при этом прогнозируется слабый.

В Гидрометцентре РФ также пояснили, что в ближайшие дни преобладание на высотах южных потоков обеспечит поступление теплых и влажных воздушных масс в столичный регион. "Значения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму этих дней в среднем на 3 градуса", - подчеркнул собеседник агентства. Однако, по его словам, преобладать в ближайшие дни будет облачная погода, также пройдут дожди от небольшой до умеренной интенсивности.