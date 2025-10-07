Приморский Минздрав заявил о десятках тысяч бездетных семей в крае

Однако спад рождаемости относительно прошлых лет уменьшается, отметил Евгений Шестопалов

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч семей в Приморском крае не имеют детей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС во Владивостоке министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов.

"У нас несколько десятков тысяч семей не имеют детей. Это мужчины и женщины в репродуктивном возрасте", - сказал Шестопалов.

Число рождений детей, по его словам, меньше, чем много десятилетий назад, тем не менее спад рождаемости относительно прошлых лет уменьшается. На прошлой неделе в Приморье родился 391 ребенок, а за такую же неделю ровно год назад - меньше 350.

"То есть у нас начали появляться позитивные недели, когда темпы рождаемости выше темпов рождаемости этих же недель в прошлый, позапрошлый годы. Начинаем двигаться в правильном направлении. Очень надеемся, что наконец-то этот рубеж пройдем и будем прирастать количеством детей, количеством семей с детьми, многодетными семьями", - отметил министр.

По словам начальника отдела медпомощи женщинам и детям Минздрава Приморского края Елены Ибрагимовой, в 2025 году более 100 тыс. жителей региона в возрасте от 18 до 40 дет прошли репродуктивную диспансеризацию, из них большая часть - мужчины. "Женщины в 20% случаев нуждаются в дополнительном обследовании, а мужчин, которых необходимо направить на дообследование, меньше", - отметила эксперт.

Министр напомнил, что в Приморском крае семьям при рождении детей оказывается более 35 мер поддержки.