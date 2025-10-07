На научно-практический семинар на Урал приехали представители 75 центров РАО

В мероприятии принимают участие работники всех уровней образовательной системы

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Представители 75 региональных центров Российской академии образования (РАО) приехали на научно-практический семинар Российской академии образования "Социогуманитарные и образовательные векторы технологического лидерства России", который стартовал в Екатеринбурге. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС-Урал президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Мы собрали на семинаре представителей всех наших 75 региональных центров, география очень велика - от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. И, что очень важно, мы пригласили наших коллег из новых регионов, в которых тоже открыты центры академии", - сказала она.

Мероприятие объединило представителей всех уровней образовательной системы: научно-педагогических работников высших учебных заведений, преподавателей организации среднего профессионального образования, педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также специалистов сферы дополнительного образования.

По словам президента Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова, главной задачей системы высшего образования на сегодняшний день является подготовка технологических лидеров. "Эта элита воспитывается, в первую очередь, в университетах. Во главу угла здесь ставится во многом личность педагога-наставника, потому что его задача не просто дать разрозненные, но даже систематизированные знания, а дать систему и показать, как увязаны отдельные отрасли знания друг с другом, дать мировоззренческую систему", - добавил он.

Научно-практический семинар Российской академии образования "Социогуманитарные и образовательные векторы технологического лидерства России" проходит в Екатеринбурге 7-8 октября на площадке УрФУ. В программе семинара: выступления ведущих ученых РАО, сотрудников и руководителей центров и лабораторий РАО, научно-методологический семинар по вопросам повышения качества научных исследований, пленарная и экспертная сессии, посвященные выработке решений актуальных задач технологического лидерства России.