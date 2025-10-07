Целевая квота на обучение в сфере здравоохранения заполнена более чем на 70%

По педагогическому направлению квота на обучение заполнена на 27%, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Целевая квота на обучение по специальностям здравоохранения на данный момент заполнена более чем на 70%, в то время как по педагогическому направлению - на 27%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на экспертных слушаниях по проекту федерального закона в части решения вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения в Госдуме.

"На сегодняшний день Министерство здравоохранения - самый большой заказчик целевиков и самый эффективный пользователь целевой квоты, которую мы [Минобрнауки РФ] устанавливаем. В целом у нас по приему 2025 года целевая квота выбрана на 44%. В такой отрасли, как "Педагогика" - 27%, а "Здравоохранение", по предварительным данным, уже за 70%. То есть здесь созданы предпосылки для того, чтобы выстроить полноценную систему управления траекторией трудоустройства выпускника медицинских программ. Далее здесь практически на 100% уже достигнута детализация целевой квоты", - сказал он.

По словам замминистра, Минобрнауки на следующий год ставит задачу полноценной детализации целевой квоты всем вузам.

Он также отметил, что медицинское образование - самая длинная по срокам подготовка кадров, выше - только подготовка в аспирантуре. Поэтому она предполагает самые большие затраты за государственный счет. Афанасьев отметил, что в этой части важно повышать эффективность государственных расходов.