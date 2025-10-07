В УрГУПС начали готовить инженеров для высокоскоростных магистралей

Студенты поступили на новую программу профессиональной переподготовки "Высокоскоростной железнодорожный транспорт"

© Пресс-служба УрГУПС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Авторский класс по подготовке кадров для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) открылся в Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС). Программа реализуется совместно университетом, Свердловской железной дорогой и заводом "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"), сообщили в пресс-службе вуза.

"Масштаб строительства ВСМ требует новой волны подготовленных высококвалифицированных кадров для отрасли. У нас есть уникальная возможность организовать процесс обучения на Урале - в регионе с мощной инженерной школой и производственной базой. Вместе со Свердловской железной дорогой и заводом "Уральские локомотивы" УрГУПС формирует элиту транспортной отрасли, которая будет проектировать и развивать высокоскоростные магистрали России на десятилетия вперед", - рассказал ректор УрГУПС Александр Галкин.

Отмечается, что студенты поступили на новую программу профессиональной переподготовки "Высокоскоростной железнодорожный транспорт". Обучение бесплатное и продлится один год. Ребята будут заниматься под руководством наставников с производства, пройдут стажировки в Москве и Санкт-Петербурге, выпускники войдут в кадровый резерв РЖД. В состав первого набора нового учебного класса вошли 18 студентов инженерных специальностей.

Заместитель начальника департамента управления персоналом РЖД Александр Збарский подчеркнул, что Урал в развитии ВСМ занимает важное место в части подвижного состава, развитии инфраструктуры, технологических решений. "Прямо сейчас студенты УрГУПС делают первый шаг в будущее, и у них есть уникальная возможность прикоснуться к передовым решениям", - пояснил он.

Открытие авторского класса - это ступень, приближающая начало нового этапа в развитии железнодорожного движения в России, сообщил первый замгендиректора по технической политике завода "Уральские локомотивы" Виталий Брексон. "Уникальные технологии, которые применяются при создании самой магистрали и подвижного состава для нее, требуют инженерных кадров с новой подготовкой, новыми знаниями. На нашем заводе уже сейчас стартовало изготовление первого образца высокоскоростного поезда. С увеличением объемов производства нового подвижного состава инженеры с такой уникальной подготовкой будут все более востребованы на предприятии", - добавил Брексон.

Ранее "Уральские локомотивы" были определены в качестве основной производственной площадки для выпуска высокоскоростных электропоездов. Первая ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Магистраль длиной почти 700 км планируют построить к 2028 году. Поезда будут двигаться со скоростью до 400 км/ч, а время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут - почти в два раза быстрее, чем сейчас. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.