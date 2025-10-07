В Луганске могут построить новое здание для Театра эстрадной музыки и песни

Реализация проекта будет способствовать развитию культурного потенциала региона

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Новое здание для театра эстрадной музыки и песни планируют построить в городе Луганске в ЛНР в рамках разработки Единым институтом пространственного планирования РФ (ЕИПП) генерального плана города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Специалисты управления социальной инфраструктуры ЕИПП РФ по согласованию с Министерством культуры ЛНР и администрацией городского округа Луганска предлагают построить для Театра эстрадной музыки и песни современное здание на пересечении улиц Херсонской и 26 Бакинских Комиссаров. Это позволит обеспечить комфортные условия для организации концертов, театральных постановок и различных способов культурного досуга жителей города", - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках разработки генерального плана городского округа Луганска Луганской Народной Республики. В настоящее время театр размещается в здании 1973 года постройки, требующем капитального ремонта.

Реализация проекта, как отметили в организации, будет способствовать развитию культурного потенциала территории, продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, созданию новых рабочих мест и повышению социально-экономической конкурентоспособности региона.