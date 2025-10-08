Статья

Стадо позитивных моржей: обитатели Русского Севера продолжают покорять соцсети

Автор серии фотографий с полярными медведями, которые захватили заброшенную метеостанцию на Чукотке, Вадим Махоров продолжает удивлять мир. На этот раз в социальных сетях завирусилось видео с релаксирующими моржами на острове Ратманова. Моржи и где они обитают — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Российский фотограф Вадим Махоров продолжает покорять мир. На этот раз он порадовал пользователей соцсетей кадрами моржей, которые лежали стадом на самой границе России и США — острове Ратманова в Беринговом проливе. Он снял их с научного судна "Профессор Хромов". Автор признался, что место удивительное и столько моржей он еще никогда не видел.

По разным источникам, моржи появляются в большом количестве на открытых участках воды — лежбищах — с конца июля по начало октября. Как признался в беседе с ТАСС Махоров, ему очень повезло увидеть столько моржей в одном месте. По его словам, уже спустя пять дней на этом же месте он не увидел ни одного моржа.

© Вадим Махоров

Социальные сети Махорова пестрят необитаемыми для большинства людей территориями, где в центре событий — дикие животных. Белые и бурые медведи, моржи, киты, острова в Арктике, Антарктика, малочисленные города и северные поселки. По словам Вадима, интерес к нему вырос после съемки белых медведей на Чукотке, которые стали популярны в западных СМИ в сентябре этого года.

"К моржам интерес скорее не СМИ, а просто аудитории. Людям, конечно, интересно. Во "ВКонтакте" у меня уже много (около полумиллиона — ред. ТАСС) просмотров", — поделился в разговоре с агентством Махоров.

К фотографиям диких животных на Крайнем Севере Махоров пришел спонтанно. Как и любому путешественнику, ему стало тесно среди россыпи популярных направлений, и он поехал туда, где непопулярно и нет людей. "У нас на планете это чаще всего как раз полярные регионы: Арктика, Антарктика. И вот как-то меня так занесло. Наверняка это какое-то временное явление, но я уже несколько лет езжу по Арктике и Антарктике, мне очень нравится. Там действительно дикая природа, человеком почти не тронутая. Даже если где-то там и бывал человек, то во многих местах след уже даже исчез. Эти места, конечно, очень классные. Там совсем все по-другому", — добавил Махоров.

© Вадим Махоров

При работе с дикими животными Вадим о страхе не думает. Считает, что чем в более отдаленный регион приезжает, тем более вероятно, что там исторически было мало людей и животные там не агрессивные. "В нашем случае моржи были позитивные. Например, моржи на Земле Франца-Иосифа точно пробили бы нам лодки, потому что они там какие-то агрессивные. Там, в принципе, подвид другой. А вот эти моржи больше похожи по поведению на морских котиков. Они подплывали к нашим лодкам, смотрели на нас, мы на них. Причем мы очень близко подплывали, но никакой агрессии совершенно не было. Было достаточно поднять руку вверх, чтобы все моржи разом, как по мановению волшебной палочки, спрятались в воду, ну на всякий случай", — рассказал он.

В планах Вадима встретить Новый год в Антарктиде, куда он поедет в круиз, а в ближайшее время планирует разобрать свой архив, который накопился за время последней экспедиции.

Анастасия Давыденко