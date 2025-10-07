Татарстан впервые занял первое место в рэнкинге устойчивого развития МГИМО

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Татарстан занял первое место в рэнкинге прогресса российских регионов в достижении целей устойчивого развития ООН, подготовленном МГИМО. До этого три года подряд лидировала Москва, сообщила доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО Капитолина Турбина.

"Республика Татарстан стала лидером нашего рэнкинга. <...> Три года назад Татарстан был на 11 месте. Поэтому вы видите, какой колоссальный прогресс за эти три года наблюдается. И я прекрасно понимаю, насколько стратегически выверены все действия, которые были предприняты для того, чтобы <...> республика смогла выйти в лидеры", - сказала она на презентации результатов Независимого рэнкинга регионов России по достижению целей устойчивого развития ООН - 2025 (по итогам 2024 года), которая прошло в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

На протяжении предшествующих трех лет лидером рэнкинга была Москва. В 2025 году Москва заняла второе место. Третье место занимает Московская область. В пятерку лидеров также вошли Башкирия и Калининградская область.

В рэнкинг включены 139 показателей официальной национальной российской статистики по нескольким кластерам.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что результаты были достигнуты благодаря работе команды Татарстана. "Если углубляться уже в достижение целей устойчивого развития, то могу сказать, что уровень бедности у нас один из самых показателей низких в Российской Федерации. <...> Далее Татарстан входит в тройку ведущих сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Татарстан остается лидером по производству молока, в Российской Федерации первое место мы занимаем", - сказала Минуллина, добавив, что Татарстан один из регионов, который может полностью обеспечить свое население продовольствием.

Также она отметила, что Татарстан показывает рост продолжительности жизни, ведется работа по водоочистке, энергетическим инновациям, устойчивому городскому развитию и другим направлениям. Специально для того, чтобы представить результаты доклада, Агентство инвестиционного развития республики инициировало создание документального фильма о Татарстане, который был представлен в рамках заседания.

О рэнкинге

Проект реализуется МГИМО МИД России и Российской ассоциацией содействия ООН с 2021 года в рамках программы "Приоритет 2030". Его цель - дать регионам России оценку прогресса по каждой из 17 целей устойчивого развития (ЦУР), а также стимулировать обмен лучшими практиками и развитие партнерства между регионами, бизнесом, наукой и гражданским обществом.

В рэнкинг МГИМО 2025 года включены 139 показателей официальной национальной российской статистики по 17 ЦУР ООН по каждому региону Российской Федерации.