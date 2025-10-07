Аэропорт Магаса принял первый регулярный авиарейс из Казани

Перелет в оба направления будет совершаться каждый вторник

МАГАС, 7 октября. /ТАСС/. Первый регулярный пассажирский авиарейс из Казани (Татарстан) принял международный аэропорт Ингушетии "Магас". Рейс в оба направления будет совершаться каждый вторник, сообщил в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня в международном аэропорту "Магас" им. первого Героя России Суламбека Осканова совершил посадку первый пассажирский самолет из Казани. Ранее, в ходе визита в нашу республику главы Татарстана Рустама Минниханова, мы обсуждали с ним вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и запуск регулярного авиарейса между Татарстаном и Ингушетией. Считаю, что это новое направление укрепит не только транспортные связи между Ингушетией и Татарстаном и будет способствовать экономическому росту нашего региона, кроме того, у пассажиров появится больше возможностей для путешествий и деловых поездок", - написал Калиматов.

По данным пресс-службы главы и правительства республики, рейс станет регулярным и будет выполняться каждый вторник.

"Вылет из Казани - в 8:25, обратный рейс из Магаса - в 12:10", - говорится в сообщении.

Аэропорт Магаса расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В 2021 году ему был присвоен статус международного. В настоящее время из воздушной гавани осуществляются регулярные рейсы в Москву (аэропорты Внуково и Шереметьево), а также сезонные рейсы в Саудовскую Аравию для паломников. В сентябре компания "Апр-Сити/ТВД", которая входит в структуру Wildberries, купила за 425 млн рублей акции аэропорта Ингушетии.