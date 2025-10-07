В музее-заповеднике Лермонтова проведут день открытых дверей

Мероприятие состоится в день рождения поэта 15 октября

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. День открытых дверей проведут в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске в день рождения поэта 15 октября. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила директор музея-заповедника Ирина Сафарова.

"Весь день 15 октября у нас в музее [Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова] будет день открытых дверей. Это означает, что вход будет совершенно свободный в честь дня рождения поэта. Будут работать разные площадки, интерактивная фотозона, которая очень интересная и ее тоже полюбили посетители. Она будет посвящена теме Кавказа и Кавказского окружения Лермонтова, представим оружие времен Кавказской войны, традиционную одежду, то есть то, с чем поэт мог быть связан здесь. Есть какие-то муляжи, и с ними можно будет сфотографироваться", - сказала Сафарова.

Она также отметила, что интерактивную программу проведут в помещении бывшей конюшни. "Небольшая интерактивная программа будет работать там, где у нас помещение конюшни. Лермонтов был большим знатоком лошадей, он очень их любил и знал в них толк. Расскажем о лошадях, о породах, покажем конские упряжи. <…> Затем у нас традиционным стало то, что обитатели наших усадеб оживают и в исторических костюмах выходят навстречу нашим посетителям", - добавила спикер.

По ее словам, для гостей также приготовят праздничное угощение. "Понимая, что это радостное событие, мы всегда готовим небольшое угощение для наших посетителей. Мы обязательно приготовим чай с ароматными травами, а также у нас есть секрет старинного варенья, которое мы изготавливаем на нашей печи и делаем это традиционным способом, так, как это делали в имении в Тарханах бабушки поэта", - рассказала директор музея.

Сафарова также отметила, что завершением вечера станет концертная программа. "У нас в этом году на празднике в качестве артистов и участников будет молодежная аудитория. Потому что у нас в этом году два партнера - это Ставропольский государственный педагогический институт и Ставропольское краевое музыкальное училище имени Сафонова, студенты этих учебных заведений выступят со своей программой на нашем праздничном концерте", - сообщила спикер.