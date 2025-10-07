В России большинство запросов в органы власти поступает через соцсети

Согласно соцопросам, 59% опрошенных заявляют, что возможность обратиться к органам в соцсетях - это символ открытости власти

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Большинство запросов граждан сегодня поступает в органы власти через их публичные страницы в соцсетях. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" и заместитель генерального директора АНО "Диалог" Кирилл Истомин.

"Сегодня больше 150 тысяч площадок в интернете и в соцсетях созданы органами власти. И если в 2018 году 95% негатива формировалось для власти на внешних площадках, то на данный момент 65% вопросов граждане отправляют уже на площадки органов власти, на губернаторские страницы, в государственные паблики. И можно уже говорить о том, что если в 2018 году была работа с негативом, то сегодня это классическая работа с обращениями граждан непосредственно", - рассказал он в ходе сессии в рамках международного симпозиума "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия".

В целом, согласно соцопросам, 59% опрошенных заявляют, что возможность обратиться к органам в соцсетях - это символ открытости власти. Еще 62% говорят о том, что коммуникация граждан и государства в соцсетях значима и необходима, а 54% считают это обязанностью государства. "Для нас это тоже позитивный итог, который показывает, что сама система этой работы востребована и уже гражданами воспринимается как обязательная функция и обязательная возможность к власти обратиться непосредственно", - отметил эксперт.

При этом уже в обозримом будущем система обратной связи с гражданами в интернете переживет вторую актуализацию, уверен Истомин. "У нас появились ветераны СВО, члены семей участников СВО, работа с обращениями и коммуникация с которыми - это новый уровень и новый вызов в целом для органов власти, потому что, конечно, здесь никаких отписок, никаких задержек ответов быть не может. И мы понимаем, что здесь большие три направления работы предстоят. Первое - готовность инфраструктуры органов власти к работе с этими обращениями, обеспечение скорости и качества этих ответов Второе - это межведомственное взаимодействие, с которым всегда есть проблемы. Очень важно чтобы человек, приходя в любое место со своей проблемой, получал помощь здесь и сейчас. Ну и третье - запрос на кадры, на новых коммуникаторов и медиаторов этой коммуникации", - заключил он.