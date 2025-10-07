В центре Новгорода планируют разбить сиреневый сад

Масштабное обновление хотят провести в течение двух-трех лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник планирует разбить сиреневый сад во дворе здания бывшего Дворянского собрания XIX века в Великом Новгороде в рамках работ по его обновлению, об этом ТАСС сообщил гендиректор музея Сергей Брюн. В здании располагается музей изобразительных искусств.

"Одна из болевых точек - Дворянское собрание, музей изобразительных искусств. Мы сделали наружную подсветку, это вообще для меня большая радость. Но с дворянским собранием еще работать надо. Позади [здания] хочется сделать нормальный сиреневый сад, где на красивых скамейках можно сесть и поговорить. И внутри тоже экспозиция требует обновления", - сказал Брюн.

Он отметил, что музейщики планируют провести масштабное обновление в течение двух-трех лет. Также среди объектов, которые благодаря помощи попечителей в ближайшее время ждет обновление, числится детский музейный центр в Кремле. В планах провести обновление центра в течение ближайшего года.

Дом Дворянского депутатского собрания был построен в 1851 году по проекту архитектора Штакеншнейдера и являлся главным административным и общественным зданием Новгорода. К наиболее значительным историческим событиям, проходившим в стенах Дворянского собрания, относятся торжества 1862 года по случаю празднования Тысячелетия российской государственности, на которых присутствовал император Александр II с семьей и свитой. В советское время в здании размещались различные учреждения и учебные заведения.

С 2001 года в здании бывшего Дворянского собрания Новгородский музей представляет собрание произведений русских и европейских художников XVIII - начала XX веков. Сложившаяся коллекция позволяет продемонстрировать основные этапы развития отечественного искусства Нового времени и отражает многообразие творческих поисков мастеров.