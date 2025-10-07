К наводнению на курорте в Болгарии могли привести ошибки при строительстве

Министр регионального развития и благоустройства Иван Иванов выразил сомнения в профессионализме сотрудников местной администрации, которые выдали разрешение на стройку в русле реки

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Вероятной причиной наводнения в районе курортного комплекса Елените на юге Черноморского побережья Болгарии, где погибли четыре человека, в том числе гражданка России, стали ошибки проектирования. Об этом сообщил министр регионального развития и благоустройства Иван Иванов на брифинге, выразив серьезные сомнения в профессионализме работников местной администрации, которые выдали разрешение на строительство объектов курорта непосредственно в русле реки.

"Резонный вопрос, почему, когда рассматривались планы строительства, они не были согласованы с гидрологической службой, и все постройки, в том числе возведенные в русле реки - гостиница и аквапарк, получили разрешение на введение в эксплуатацию. Полагаю, что в рамках дальнейшего расследования эти сомнения будут подтверждены и разрешения на строительство в этом районе будут отозваны, так как были выданы незаконно", - сказал министр.

Палата болгарских архитекторов представила декларацию о том, что причиной наводнений на Черноморье стали "бесконтрольное строительство, уничтоженная природная среда и бездействие властей".

Администрация Несебра, на территории которого находится курорт, утверждает, что не нарушения и ошибки, допущенные строителями и инвесторами, а экстремальные климатические условия стали причиной трагедии. "То, что мы пережили - было неожиданным и опустошительным природным явлением, перед которым человек и то, что им было построено, были бессильны. Измеренные количества осадков - 340 мм за несколько часов, многократно превышают месячную норму для региона и подтверждают исключительный масштаб явления. Природа показала силу, которую инфраструктура не смогла преодолеть", - приводит заявление администрации телеканал BTV. Также подчеркивается, что все здания курорта были построены в соответствии с действующим законодательством, а водопропускная система, обеспечивающая свободный поток дождевой воды в море, эффективно работала на протяжении более 30 лет.

По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Из-за наводнения в Елените и еще нескольких районах на побережье страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените были эвакуированы. 7 октября на юге Черноморского побережья был вновь объявлен красный код опасных метеорологических явлений, метеорологи отмечают локальные, но не критичные наводнения.