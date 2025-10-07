В Коми отменили пожароопасный сезон

В 2025 году в республике зафиксировали 65 лесных пожаров на площади более 336 га

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон отменен в Республике Коми в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами и понижением температуры воздуха. Соответствующее постановление подписала заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова, документ опубликован на официальном портале правовых документов.

"В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми, понижением температуры воздуха, выпадением осадков и отсутствием пожарной опасности в лесах по условиям погоды правительство республики постановляет: пожароопасный сезон на территории Республики Коми считать оконченным с 8 октября 2025 года", - говорится в документе.

Пожароопасный сезон с рядом ограничений в лесах вводился в конце апреля в южных районах республики и с 12 мая - в северных.

По информации Коми лесопожарного центра, в 2025 году в Коми зафиксировано 65 лесных пожаров на площади более 336 га. Примерно три четверти возгораний возникли из-за природных факторов - сухих гроз. Каждый четвертый пожар произошел по вине местных жителей из-за несоблюдения мер пожарной безопасности. В 2024 году в лесах республики ликвидировали 78 пожаров на площади 303 га.

Коми - один из крупных лесных регионов России, территория региона на 87% покрыта лесами, в основном это ценные хвойные породы - ель и сосна. Общая расчетная лесосека составляет 33 млн кубометров и ежегодно осваивается примерно на треть, поскольку значительная ее часть находится в отдаленных и труднодоступных местах.