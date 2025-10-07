В ЛНР несколько городов остались без электроснабжения из-за системного сбоя

Подачу восстановят в течение нескольких часов

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Несколько городов Луганской Народной Республики остались без электроснабжения из-за системного сбоя. Подачу восстановят в течение нескольких часов, уже начали поэтапное подключение потребителей, сообщили в правительстве ЛНР.

"Системный сбой привел к отключению электричества в ряде городов республики. Специалисты проводят восстановительные работы. По предварительным прогнозам подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов. Уже ведется поэтапное подключение потребителей", - говорится в Telegram-канале правительства республики.