В МВД рассказали, в каких случаях QR-код может заменить паспорт

Код генерируется в приложении или веб-версии портала "Госуслуг"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сгенерированный на портале "Госуслуги" QR-код может заменить бумажный паспорт гражданина РФ для подтверждения возраста при покупке алкоголя или сигарет, а также личности при посещении музеев или на почте. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Там указано, что предъявлять QR-код наравне с паспортом можно для подтверждения возраста покупателя алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. Кроме того, он может стать альтернативой основного документа для подтверждения личности при посещении музеев или зрелищных мероприятий, где есть ограничение по возрасту.

Кроме того, QR-код может заменить паспорт для оформления доступа на территории организаций с пропускным режимом. Исключением являются государственные органы и другие режимные объекты. Также QR-код можно использовать для установления личности гражданина России при оказании почтовых услуг.

Вместе с тем, в МВД отмечают, что QR-код не заменяет внутрироссийский паспорт, а является лишь альтернативой бумажному документу в вышеуказанных случаях. QR-код можно сгенерировать на портале "Госуслуги".