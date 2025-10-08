Котяков: Минтруд намерен учитывать в страховом стаже каждый декретный отпуск

Инициатива будет распространяться в том числе на матерей, у которых двойня или тройня, отметил глава ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минтруд планирует подготовить поправки к законопроекту, согласно которым в страховом стаже будут учитываться все периоды ухода за каждым ребенком, даже если у матери двойня или тройня. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В Госдуме рассматривается законопроект Минтруда, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Во время рассмотрения этого проекта депутаты высказали мнение, что нужно учитывать уход за каждым ребенком, даже если у матери двойня или тройня.

"Мы договорились с нашим комитетом профильным комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. И в рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей", - сказал Котяков.

Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск.