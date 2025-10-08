Вильфанд отмечает температуру существенно выше нормы в трех регионах России

Речь идет о Ненецком автономном округе, Мурманской области и Дагестане

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Температура, превышающая свои климатические характеристики, наблюдается в трех российских регионах, тенденция продолжится и в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура существенно выше нормы по отношению к многолетним значениям отмечается на самом севере европейской части страны. В Ненецком автономном округе до конца недели температура будет на 5-7 градусов выше нормы, максимальные значения на побережье Баренцева моря составят от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура по климату бывает в сентябре", - сказал он.

По его словам, на Кольском полуострове, в Мурманской области, показатель превысит норму на 5-7 единиц, прогнозируется плюс 10-12 градусов.

8-9 октября в Дагестане температура будет на 7-9 градусов выше нормы и составит плюс 27-28 градусов. "И в последующем там тоже будет тепло, но уже плюс 23-25 градусов, все-таки аномалий значительных не будет. Но все равно это настоящая летняя погода в Дагестане", - подытожил он.