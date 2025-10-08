Ущерб по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево превысил 4 млн рублей

Арестовали 29 человек

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сумма ущерба по уголовному делу о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево превысила 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время, по предварительным подсчетам, сумма ущерба уже превысила 4 млн рублей. Она может еще увеличиться", - сказал собеседник агентства.

По уголовному делу уже арестовано 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в краже (ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и участии преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Организаторами преступной схемы следствие считает Дмитрия Боглаева, Алексея Кабочкина и Игоря Русина.

В преступную схему входили полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России аэропорта Шереметьево и таксисты, которые обманывали участников СВО. Полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. Еще один полицейский, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.