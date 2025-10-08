Эксперт Деревянко: подземный музей археологии повысит интерес молодежи к истории

Как сообщил научный руководитель ИАЭТ СО РАН Анатолий Деревянко, музей будет связан с 400-летием основания Красноярска

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Создание в центре Красноярска подземного музея археологии, рассказывающего об истории основания города, повысит интерес молодежи к истории родного края и всей России в целом. Об этом в кулуарах VII Всероссийского археологического съезда сообщил ТАСС научный руководитель ИАЭТ СО РАН археолог Анатолий Деревянко.

В 2024 году инициативная группа историков и археологов предложила к 400-летию Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году, в центре города на месте его основания сделать подземный музей археологии. В музее могут храниться несколько тысяч предметов, найденных археологами на территории Красноярского острога.

"Я считаю, что идея музея на месте острога в Красноярске великолепная. Во многих странах мира археологические памятники музеефицируются. А этот музей будет связан с 400-летием основания города, что важнее вдвойне. Надо непременно приложить все силы, чтобы этот музей появился. Поедут сюда со всей страны. Это же элементы патриотизма. Чтобы показать детям историю, приобщить молодежь, заинтересовать. Это останется на века", - сообщил Деревянко.

Красноярский археолог Александр Тарасов отметил, что сегодня у людей большой интерес к прошлому своего региона. "Я это вижу на примере грунтовой могилы, которую мы нашли при ремонте сетей по улице Каратанова в центре Красноярска. Там были как раз открытые раскопки, постоянно люди подходили, задавали вопросы. Мы рассказывали им, что делаем. Я сам слышу уже в толпе люди говорят между собой "тут был острог, были казаки". Просвещение действует. Значит и музей такой будет востребован", - сказал Тарасов.

VII Всероссийский археологический съезд проходит в Красноярске с 6 по 10 октября на базе Сибирского федерального университета. В мероприятиях съезда участвуют более 550 экспертов со всей России. Эксперты обсуждают проблемы современной археологии, а также новые методы изучения артефактов древности.

О Красноярске

Красноярск был основан воеводой Андреем Дубенским как острог в 1628 году в районе впадения реки Качи в Енисей. Сейчас это крупнейший город в Восточной Сибири. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ "О праздновании 400-летия основания г. Красноярска".

Археологи за все годы изучения территории Красноярского острога нашли около 100 тыс. предметов. Это каменные артефакты, сосуды, предметы вооружения, личные предметы и так далее. Коллекция хранится в разных местах.