Эксперт Томилин: теплая осень может влиять на распространение вируса Коксаки

Шесть серотипов вируса, которые могут поражать нервную систему и сердце, наиболее опасны для детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Возможными факторами распространения вируса Коксаки в России может быть необычно долгий период теплой осенней погоды и циркулирующие штаммы коронавируса - такое мнение высказал ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Юрий Томилин.

Ранее газета "Известия" сообщила, что вирус Коксаки выявили в разных регионах - от Архангельска до Красноярского края, Уфы и Владимира.

"Возможный фактор распространения вируса Коксаки - необычно долгий период теплой погоды осенью. Во время текущей вспышки взрослые заболевают вирусом очень редко. В основном болеют дети. Требуется изоляция заболевших. Изоляция должна длиться до 20 дней, - сказал Томилин. Он добавил, что на фоне распространения ранее разновидностей коронавирусной инфекции, в частности последнего штамма "Омикрон" в двух его вариациях, функция иммунитета населения сильно снижается.

"При этом дети поражаются этой энтеровирусной инфекцией от 5 до 7 лет, как правило. Для детей наиболее опасны шесть серотипов этого вируса, которые могут поражать и нервную систему, и сердце. Наиболее значимый путь передачи этого заболевания - воздушно-капельный. Затем - фекально-оральный, контактный путь и вертикальный (от матери). Вирус устойчив во внешней среде. Там, где есть возможность носить маски, нужно носить маски. Обязательно следить за личной гигиеной", - сказал эксперт.

Для диагностики инфекции следует обратить внимание на сыпь - когда поражена ротовая полость, ладони и стопы. Она может появиться и на боковых поверхностях туловища. Вирус развивается в основном в лимфоидной системе и в слизистой кишечника. "Специального лечения этого вируса пока нет. Поэтому нужно обратить особое внимание на пациентов, которые имеют низкий иммунный статус. В первую очередь это ВИЧ-инфицированные пациенты; люди, которым пересаживали органы и ткани", - добавил Томилин.