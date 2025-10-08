Гималайские медведи из Московского зоопарка набрали около 15 кг к зиме

Они готовятся к зимней спячке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Обитающие в Московском зоопарке гималайские медведи Вася и Бефана набрали уже около 15 кг, готовясь к зимней спячке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"На Старой территории зоопарка живут гималайские медведи Вася и Бефана (Фаня). Летом самец весил около 130 кг, самка - 132 кг. Сейчас их вес составляет примерно по 145 кг, а к зиме может достигнуть 160-170 кг", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на Новой территории зоопарка живут гималайские медведи Аладдин и Бабуля, они тоже активно готовятся к спячке: самец летом весил 185 кг, самка - 145 кг, к зиме каждый набирает еще по 10-15 кг. Сотрудники зоопарка подготовили внутренние вольеры для зимнего периода: открыли окна, приглушили отопление, чтобы поддерживать комфортную температуру - легкий плюс. В вольеры высыпано большое количество древесной стружки, из которой медведи делают гнезда. Проверена работа систем видеонаблюдения и шиберов - животные спят чутко, и персонал старается их не тревожить.

В отличие от гималайских медведей, у больших панд нет сезонного увеличения рациона: у Катюши порции растут по мере взросления, а у взрослых особей остаются прежними. Животные любят холод, а осенняя погода близка к естественной для этих обитателей Сычуаньских лесов.

В зимний период панды становятся более активными, а снег служит для них дополнительным обогащением среды. На протяжении зимы шибер, соединяющий уличный и внутренний вольеры, остается открытым, за исключением морозных дней ниже -25 °C. Внутри же поддерживается комфортный микроклимат: летом 18-20 градусов, осенью - 15-16, зимой - 10-13.