Ученые России и Монголии совместно проведут учет краснокнижного аргали

Специалисты сформируют группы, которые во время полевых экспедиций будут двигаться параллельно границе двух стран с запада на восток

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ученые России и Монголии одновременно проведут учет краснокнижного аргали (алтайский горный баран), что поможет избежать двойного подсчета этих животных, которые обитают по обе стороны границы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Межрегиональной ассоциации "Ирбис".

"Ассоциация "Ирбис" очередной раз поддерживает масштабные природоохранные работы по учету численности алтайского горного барана в трансграничной зоне России и Монголии. Аргали - важная кормовая база редкого снежного барса, сохранению которого мы также уделяем огромное внимание. Только объединяя усилия вместе с монгольскими коллегами и партнерами, месте мы можем сделать больше для сохранения в природе редких видов животных, живущих поверх границ", - цитируют в пресс-службе директора Межрегиональной Ассоциации "Ирбис" Дарью Петрову.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сайлюгемского национального парка, в этом году специалисты России и Монголии сформируют группы, которые во время полевых экспедиций будут двигаться параллельно границе двух стран с запада на восток в границах своего государства, в России - по территории республик Алтай и Тыва. Группы будут держать связь друг с другом, чтобы передавать информацию о движении стад аргали. Такая параллельная работа позволит избежать учета одних и тех же особей аргали дважды.

"В этом году в учетах примет участие большое количество человек. Это позволит охватить большую территорию и провести работу эффективнее. Для подсчета численности аргали специалисты использую бинокли, фиксируют стада на фото и видео, считают не только общую численность, но и половозрастной состав стад", - приводит пресс-служба слова заместителя директора нацпарка Дениса Гуляева.

Учет численности приурочен к началу сезона гона у аргали, так как к этому времени мужские стада и стада самок с молодняком собираются вместе, и учет провести легче и эффективнее. В местах обитания аргали в Монголии уже выпал снег, возможно большая часть горных баранов откочевала на российскую сторону, где легче найти траву из-под снега.

Алтайский горный баран - один из приоритетных редких видов для охраны в России. В России вид обитает исключительно в приграничных с Монголией районах республик Алтай и Тыва. Горные бараны постоянно перемещаются через границу. Зимой большинство особей находится в Монголии, где снега меньше, а летом кочует в России. В прошлом году результаты учета выявили, что численность алтайских горных баранов в России и Монголии выросла вдвое с 2014 года.