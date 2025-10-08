Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом оцифровки архивов

Звонки могут поступать напрямую или после предварительного добавления гражданина в поддельный чат организации, где он работает, рассказали в МВД

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали звонить жертвам и просить из продиктовать личные данные под предлогом оцифровки архивов различных организаций, с конца сентября зафиксировано несколько десятков подобных случаев. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Оцифровка архива - это актуальная уловка, используемая мошенниками при первом контакте. С конца сентября зафиксированы десятки преступлений. Мошенники звонят и представляются сотрудниками, якобы проводящими "оцифровку архивов организации". Звонки могут поступать напрямую или после предварительного добавления гражданина в поддельный чат организации, где он работает", - говорится в сообщении.

Как пояснили в УБК, под таким предлогом злоумышленники убеждают продиктовать личные данные, коды авторизации или зарегистрироваться в "специальном Telegram-боте". После этого жертву убеждают во взломе аккаунтов и переводах средств террористическим организациям. Заканчивается схема переводом средств на якобы безопасные счета.

В управлении посоветовали предупредить о новой схеме своих родственников старшего поколения. "Никаким организациям для оцифровки архива не требуется авторизация работника и тем более пенсионера через СМС и портал "Госуслуги", - отметили в пресс-службе.