Эксперт Ярлыкапов оценил фетву о запрете доставки свинины и алкоголя

Ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ считает, что Духовное управление мусульман желает утвердить себя в статусе общероссийского исламского центра

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) желает утвердить себя в статусе общероссийского исламского центра, принимая фетвы, касающиеся разных аспектов жизни верующих, например, о недопустимых для доставки курьерами-мусульманами некоторых товаров. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил исламовед, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.

Ранее совет улемов ДУМ РФ принял фетву (богословское решение) по вопросу допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики, согласно которой мусульманам нельзя перевозить очевидно запрещенные грузы, к числу которых относятся свинина и алкогольные напитки.

"Выпуск этой фетвы демонстрирует желание Духовного управления мусульман Российской Федерации заявить о себе как об общероссийской силе, которая влияет на основную массу мусульманского населения страны. Именно поэтому Духовное управление мусульман РФ стало выдавать фетвы на очень значимые темы. Если вы помните, до этого были фетвы, которые тоже вызывали очень серьезный резонанс в разных кругах (фетва об ограничении браков с иноверцами в 2020 г. или позднее отмененная советом улемов фетва о допустимости многоженства в 2024 г. - прим. ТАСС ). То есть это (богословское решение по ограничению доставок - прим. ТАСС) демонстрирует желание показать ведущее место ДУМ РФ в общей системе, в том числе в таких чувствительных сферах, как экономическая деятельность", - сказал он.

"Думаю, в этом ключе надо воспринимать фетву не просто как религиозное заключение, а как своего рода статусное заявление", - заключил исламовед.

Духовными центрами российских мусульман в настоящий момент является ряд муфтиятов. Первоначально основных центра было два - Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия Талгата Таджуддина и альянс его оппонентов (позднее получивший именование ДУМ РФ), который в 1996 году возглавил московский муфтий Равиль Гайнутдин. В 2001 году к ним добавился союз северокавказских мусульман - Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), и почти 10 лет умма была триполярной, однако в 2011 году эта схема полностью потеряла актуальность ввиду провозглашения ДУМ Республики Татарстан (ДУМ РТ) полностью самостоятельным муфтиятом. Последним набирающим силу исламским центром стало основанное в 2016 году Духовное собрание мусульман России, в настоящий момент приобретающее все больше влияния в европейской части страны.