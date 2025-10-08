В Хабаровске продлили выставку сделанных во Вторую мировую снимков ТАСС

На фотографиях запечатлены знаковые моменты войны - от разгрома Квантунской армии до парада войск в Харбине

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Выставка снимков военных фотокорреспондентов ТАСС "Великая Победа: Дальневосточный аккорд" продлена на месяц, сообщила руководитель регионального информационного центра "ТАСС "Дальний Восток" Ксения Исаева.

Выставка, состоящая из 39 фотографий, открылась в Хабаровске на площади Воинской славы 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову с просьбой продлить выставку еще на месяц. Он поблагодарил агентство за организацию выставки, отметил ее культурную и историческую значимость, большое внимание со стороны хабаровчан и жителей города. Выставка продлена на месяц", - сказала Исаева.

Представленные снимки касаются событий на Дальнем Востоке, которые поставили точку во Второй мировой войне. На фотографиях запечатлены знаковые моменты войны - от разгрома Квантунской армии до парада войск в Харбине. Снимки, вошедшие в экспозицию, рассказывают о том, как встречали советских воинов освободителей жители китайских городов, погружают в атмосферу военных будней, возвращают в исторический день, когда на борту линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии. В составе выставки фотографии известных фотокорреспондентов агентства Евгения Халдея, Израиля Озерского, Анатолия Егорова.