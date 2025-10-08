В МВД приняли 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что основными причинами таких решений стали вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности и неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ приняли 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства России с момента вступления в силу соответствующего закона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"2 875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" территориальными органами МВД России", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что основными причинами таких решений в отношении натурализованных граждан РФ стали вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений и неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

"Институт прекращения гражданства Российской Федерации направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности", - подчеркнула представитель ведомства.

В 2025 году был расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства у лиц, ранее принятых в гражданство Российской Федерации.