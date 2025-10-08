RMF FM: в Польше в ноябре стартует программа всеобщей военной подготовки

До конца года ее пройдут несколько тысяч человек, им будет предложено выбрать курсы длиной от 1 до 30 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Программа всеобщей военной подготовки стартует в пилотном режиме в Польше в ноябре. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, подтвержденным Минобороны республики, до конца года военную подготовку пройдут несколько тысяч человек, им будет предложено выбрать курсы длиной от 1 до 30 дней. Участники могут выбрать как обучение в сфере гражданской обороны, так и по военным специальностям, например, обслуживание дронов и другого оружия, военная медицина. Курс оканчивается принятием присяги и зачислением в армейский запас, отмечает радиостанция.

7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах ввести в стране обязательные военные сборы для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В более поздних заявлениях он подчеркнул, что военная подготовка будет вестись на добровольной основе, оборонное ведомство в этих целях расширит количество программ обучения и сборов. По словам Туска, власти республики рассчитывают на то, что с 2027 года военную подготовку будут проходить от 100 тыс. человек ежегодно.