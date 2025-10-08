В Москве выявили порядка 4,5 тыс. мигрантов с опасными заболеваниями

Врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник добавил, что за 9 месяцев также выявлены более 1,6 тыс. иностранных граждан с признаками употреблениями наркотических веществ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. иностранных граждан за 9 месяцев выявлены в Москве с опасными для окружающих заболеваниями. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник.

"Выявили порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, которые в Российской Федерации пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания, представляющие опасность для окружающих", - сказал он на пресс-конференции. Их депортировали из РФ.

Дудник добавил, что за 9 месяцев также выявлены более 1,6 тыс. иностранных граждан с признаками употреблениями наркотических веществ. Они также удалены из страны. Кроме того, по словам врио начальника управления, свыше 150 иностранных граждан уехали из РФ, так как изменили установочные данные. Полицейские также выявили порядка 240 мигрантов, находящихся розыске.