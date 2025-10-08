Президиум ВС под председательством Краснова утвердил обзор судебной практики

Гражданской коллегией представлены, в частности, дела о защите права собственности, прав потребителей финансовых услуг и нематериальных прав

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Игорь Краснов впервые в новой должности председателя Верховного суда РФ провел президиум высшей судебной инстанции, которая утвердила обзор судебной практики. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Под председательством Игоря Краснова Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор судебной практики, содержащий наиболее значимые правовые позиции судебных коллегий и разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике", - говорится в сообщении на канале Верховного суда в Max.

В частности, гражданской коллегией представлены дела о защите права собственности, прав потребителей финансовых услуг, нематериальных прав, жилищных, трудовых и социальных прав граждан. Судебная коллегия по экономическим спорам обратила внимание на дела о применении законодательства о юридических лицах, о контрактной системе в сфере закупок, о налогах и сборах, об административных правонарушениях, а также на споры, возникающие из обязательственных отношений. Коллегия по уголовным делам представила правовую позицию по вопросам квалификации и назначения наказания. Административная коллегия представила разъяснения по делам, возникающим из публичных правоотношений, а также по делам о применении положений законодательства об административных правонарушениях.