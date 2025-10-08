В Подмосковье в 2025 году проверили свое здоровье около 4 млн жителей

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева напомнила о том, что регулярная диагностика позволяет вовремя выявлять и лечить различные заболевания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 4 млн жителей Московской области с начала текущего года прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Проверить состояние здоровья можно в поликлинике и в выездных мобильных пунктах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год. Мы стараемся сделать этот процесс максимально удобным: диспансеризацию можно пройти и в субботу, а в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные комплексы. Отмечу, что с начала года в Подмосковье свое здоровье проверили уже почти 3,9 млн человек", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, первый этап диспансеризации можно пройти в фельдшерско-акушерском пункте. Чтобы ознакомиться с результатами диспансеризации, необязательно идти в поликлинику - сделать это можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".

Уточняется, что для прохождения диспансеризации в поликлинике необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.