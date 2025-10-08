МВД рассказало о судьбе жертв мошенников после похищения денег

При столкновении со злоумышленниками необходимо сразу обращаться в полицию, а не искать компромисс с ними

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мошенники могут не оставить жертву после похищения денег и продолжить эксплуатировать человека в своих целях. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Злоумышленники не упускают случая поэксплуатировать своих жертв даже после того, как выманили деньги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе привели пример, когда человек, оставшийся без денег, получает от обманщиков предложение вернуть средства. Взамен от него требуется записать видео с унизительными фразами. Эти ролики впоследствии становятся контентом для их пабликов, рекламой и способом пошутить над очередной жертвой.

В связи с этим в управлении напомнили, что при столкновении с мошенниками необходимо сразу обращаться в полицию, а не искать с ними компромисс. "Нельзя вести с ними переговоры. Риск оказаться вовлеченным в террористическую или разведывательную деятельность крайне высок. Нельзя работать у них "курьером" или забирать деньги у других жертв. Вы из жертвы превратитесь в соучастника. Нельзя записывать какие бы то ни было видео, унизительные или нейтральные. Их используют в своих целях, высмеивая вас и привлекая новых преступников", - сказали в УБК.