Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Покупатели "Вкусвилла" могут подтвердить возраст через Мax

Количество магазинов, где можно будет подтвердить совершеннолетие через мессенджер, увеличится
Редакция сайта ТАСС
10:02

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В пяти магазинах "Вкусвилл" в Москве теперь можно подтвердить возраст при покупке продукции 18+ с помощью мессенджера Мax, в дальнейшем число торговых точек с таким функционалом будет расширяться. Об этом сообщает пресс-служба Мax.

"Пользователи Мax начали применять цифровой ID в магазинах "Вкусвилл". Подтвердить возраст с помощью мессенджера при покупке продукции 18+ можно в пяти торговых точках "Вкусвилл" в Москве. В дальнейшем количество магазинов, где можно будет подтвердить совершеннолетие через Мax, увеличится", - говорится в сообщении.

Цифровой ID - это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров, требующих достижения совершеннолетия.

Для подтверждения покупки через Мax необходимо отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, выбрать на экране опцию "Подтверждение возраста через приложение Мax" и поднести QR-код цифрового ID к считывателю. Ждать консультанта для подтверждения возраста не придется, рассказали в пресс-службе.

Для создания цифрового ID необходимо обновить приложения Мax и Госуслуги до последней версии, выбрать в разделе "Профиль" иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать", дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в Госуслуги", дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов.

Мax запустил функциональность в пилотном формате 15 сентября. К тестированию технологии также присоединились магазины "Магнит", "Пятерочка" и "Перекресток" - подтвердить возраст на кассах самообслуживания с помощью Мax можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Краснодаре. 

Россия