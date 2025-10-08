Покупатели "Вкусвилла" могут подтвердить возраст через Мax

Количество магазинов, где можно будет подтвердить совершеннолетие через мессенджер, увеличится

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В пяти магазинах "Вкусвилл" в Москве теперь можно подтвердить возраст при покупке продукции 18+ с помощью мессенджера Мax, в дальнейшем число торговых точек с таким функционалом будет расширяться. Об этом сообщает пресс-служба Мax.

"Пользователи Мax начали применять цифровой ID в магазинах "Вкусвилл". Подтвердить возраст с помощью мессенджера при покупке продукции 18+ можно в пяти торговых точках "Вкусвилл" в Москве. В дальнейшем количество магазинов, где можно будет подтвердить совершеннолетие через Мax, увеличится", - говорится в сообщении.

Цифровой ID - это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров, требующих достижения совершеннолетия.

Для подтверждения покупки через Мax необходимо отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, выбрать на экране опцию "Подтверждение возраста через приложение Мax" и поднести QR-код цифрового ID к считывателю. Ждать консультанта для подтверждения возраста не придется, рассказали в пресс-службе.

Для создания цифрового ID необходимо обновить приложения Мax и Госуслуги до последней версии, выбрать в разделе "Профиль" иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать", дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в Госуслуги", дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов.

Мax запустил функциональность в пилотном формате 15 сентября. К тестированию технологии также присоединились магазины "Магнит", "Пятерочка" и "Перекресток" - подтвердить возраст на кассах самообслуживания с помощью Мax можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Краснодаре.