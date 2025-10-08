В Казани предложили провести фестиваль двух рек совместно с Индией

Мероприятие будет представлять из себя йогу на берегу, танцевальный фестиваль на плотах, ярмарку, продажу сувениров

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Фестиваль двух рек - Волги и Ганга - может пройти в Казани в следующем году. С таким предложением выступил президент Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра "Сита", основатель компании "Императорский портной" Сэмми Котвани на пленарном заседании бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"Я думаю о том, чтобы организовать мероприятия в Казани. Как мы назовем его - фестиваль рек, Волги и Ганга. Провести этот фестиваль, например, летом. <...> И концепция - йога на берегу, танцевальный фестиваль на плотах, ярмарка, продажа сувениров. Будьте готовы, мы сможем провести такой фестиваль двух рек", - сказал он.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

