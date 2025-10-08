Канатные дороги на курорте "Архыз" возобновили работу после техобслуживания

На курорте доступны канатные дороги южного склона - "Млечный Путь" и "Орбита", северного склона - "Северное сияние", "Союз", "Аполлон"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 8 октября. /ТАСС/. Канатные дороги на северном склоне всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), закрытые 6-7 октября на техобслуживание, работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба курорта.

"8 октября на курорте доступны канатные дороги южного склона - "Млечный Путь" и "Орбита", северного склона - "Северное сияние", "Союз", "Аполлон", - говорится в сообщении.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.