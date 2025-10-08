Совфед одобрил закон о раскрытии данных об археологических памятниках

Соответствующий документ направлен на предотвращение случайного повреждения памятников археологии при проведении земляных и строительных работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, снимающий запрет на публикацию сведений о местонахождении объектов археологического наследия. Документ направлен на предотвращение случайного повреждения памятников археологии при проведении земляных и строительных работ.

Законом вносятся изменения в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". Исключаются нормы, ограничивающие распространение информации о местах расположения археологических памятников.

Документ был инициирован Заксобранием Краснодарского края. Как отмечалось в материалах к законопроекту, без доступа к такой информации лица, занимающиеся земляными или строительными работами, могут невольно повредить памятники археологии, нанеся значительно больший ущерб, чем так называемые черные копатели.

Наличие открытой информации позволит людям заранее оценивать риски приобретения земляных участков, где расположены археологические памятники, и возможность осуществления там земляных и строительных работ.

В случае подписания президентом закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.