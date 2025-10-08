СФ исключил период СВО из срока действия результатов школьных олимпиад

Такая мера позволит сохранить право на поступление в вузы без вступительных испытаний после завершения службы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об исключении периода участия в специальной военной операции (СВО) из срока действия результатов олимпиад для школьников, которые дают льготы при поступлении в вузы.

Изменения внесены в закон "Об образовании в РФ". Согласно одобренному закону, теперь в срок действия результатов олимпиад школьников не будут включены периоды прохождения военной службы по призыву, по мобилизации, по контракту, а также участия в спецоперации. Такая мера позволит сохранить право на поступление в вузы без вступительных испытаний после завершения службы.

Документ был внесен в Госдуму в январе группой депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. В настоящее время срок действия результатов олимпиад школьников, обеспечивающих право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета, составляет четыре года.