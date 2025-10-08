СФ одобрил закон об ограничениях на списание средств за онлайн-подписки

После удаления банковской карты из личного кабинета пользователя платформа не сможет автоматически списывать с нее денежные средства

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, направленный на защиту прав пользователей онлайн-подписок. Документ инициирован группой депутатов от разных фракций. Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".

Закон запрещает продавцам цифровых подписок использовать банковские реквизиты карт, от которых пользователь отказался для онлайн-подписок. После удаления банковской карты из его личного кабинета платформа не сможет автоматически списывать с нее денежные средства.

Продавец цифровой подписки обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа при расчетах, включая подачу отказа в электронной форме.

В редакции первого чтения документа предусматривалось, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. Ко второму чтению законопроекта профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле решил убрать эти нормы.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.