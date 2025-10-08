Технологический институт Индии и Университет Иннополис запускают программу обмена

Также достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между татарстанским IТ-парком и IТ-парками Индии

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Индийский технологический институт (IIT) Kharagpur и Университет Иннополис начинают программу академического обмена. Об этом сообщил директор Палаты индо-российского технологического сотрудничества Субхам Саркар на деловом завтраке в рамках бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" в Казани.

"Сначала вузы начнут обмениваться студентами, а затем и профессорско-преподавательским составом", - сообщили организаторы форума по итогам встречи.

Саркар подчеркнул, что также достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между татарстанским IТ-парком и IТ-парками Индии, в рамках которого планируется создать совместную платформу для стартапов, а также расширять возможности для обмена талантами. Он добавил, что партнерство будет направлено на укрепление технологического потенциала не только двух стран, но и всего Глобального Юга.

Представители индийской стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере среднего профессионального образования. Главный секретарь Индийской административной службы департамента труда, занятости, профессиональной подготовки и фабрик, заместитель председателя компании по трудоустройству граждан штата Телингана за рубежом Дана Кишор отметил потенциал взаимодействия в подготовке специалистов для фармацевтической промышленности и других отраслей. "Мы уверены, что в Татарстане очень много компетентных людей, и вы понимаете, как развивать эти профессиональные навыки", - подчеркнул он.

По его словам, в Индии может быть открыт центр компетенций, в работу и развитие которого Россия, и Татарстан в частности, могут внести свой вклад. Штат Телингана заинтересован в создании центра данных и совместной работе в нефтегазовой сфере. "Мы можем вместе развивать инновационные решения в сфере искусственного интеллекта", - сказал Кишор.

Мэр города Агра Хемлата Дивакар в свою очередь сообщила о растущем интересе индийских студентов к получению образования в России. "Посетив лично и увидев, какие выгоды получают здесь студенты, я уверена, что, возможно, Россия станет более привлекательной страной, по сравнению с другими", - сказала она.

О форуме

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации.

