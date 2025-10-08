Минздрав предложил обязать поступивших на бюджет в медвузы заключать целевой договор

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предлагаемые Минздравом РФ изменения предполагают заключение договоров о целевом обучении студентами-медиками, поступившими на учебу за счет бюджетных средств вне целевого приема. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения", - сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Минздрав разработал поправки в федеральный закон, согласно которым, в случае их принятия, все поступающие в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования должны будут заключать договор о целевом обучении. По окончании обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники, которые должны помогать ему в лечебной практике.

Минздрав также разработал поправку в закон, по которой в случае отказа выпускника отрабатывать в организации, с которой был заключен договор, он должен будет выплатить вместо штрафа компенсацию полной стоимости обучения в трехкратном размере.