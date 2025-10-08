ЦИК: высокая правовая культура позволяет гражданам не поддаваться на фейки

А также такие люди более устойчивы к попыткам дестабилизации общественно-политической ситуации, отметила член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Граждане, которые обладают высокой правовой культурой, более устойчивы к попыткам дестабилизации общественно-политической ситуации. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина.

"Основные эффекты от высокой правовой культуры - обеспечение устойчивости избирательной системы, невосприимчивость участников избирательного процесса к дезинформации и другим попыткам дестабилизации", - сказала она на проходящем в белорусской столице II Международном электоральном форуме.

По ее словам, люди с низкой правовой культурой часто становятся жертвами фейков. "Это в том числе создает риски для общественно-политической ситуации", - отметила Хаймурзина.

Член ЦИК обратила внимание, что российская сторона заинтересована в белорусском опыте по вовлечению молодежи в избирательный процесс. "Традиционно ЦИК России и Беларуси находятся в рабочем взаимодействии. У нас много общего", - подчеркнула она.