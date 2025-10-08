Спасский район Татарстана и город Агра могут стать побратимами

Соглашение о намерении установить побратимские отношения и сотрудничество подписали Роман Исланов и Хемлата Дивакар

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Спасский район Татарстана, где расположен город Болгар, и индийский город Агра в штате Уттар-Прадеш подписали соглашение о намерении установить побратимские отношения и сотрудничество на бизнес-форуме "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующий документ подписали глава Спасского района Роман Исланов и мэр Агры Хемлата Дивакар.

"Мы бы очень хотели, чтобы в дальнейшем эти наши города - город Агра и Спасский муниципальный район - стали добрососедскими, помогали друг другу сохранять мировое культурное наследие. Именно с этим связано сегодня соглашение о намерении побратимства этих двух важнейших территорий мировой цивилизации", - отметила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Город Болгар охватывает территорию древнего Болгарского городища - столицы средневековой Волжской Булгарии и Золотой Орды. Болгарский историко-архитектурный комплекс в 2014 году стал объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Туда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году создали Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Тадж-Махал - шедевр индийской архитектуры, беломраморный мавзолей, расположен на берегу притока Ганга - реки Джамна, близ города Агра. Он был построен три с половиной века назад могущественным императором Шах-Джаханом (вступил на престол в 1627 году) в качестве усыпальницы для своей любимой и рано ушедшей из жизни супруги Мумтаз. "Монумент бессмертной любви", как часто именуют Тадж-Махал, строился в течение 23 лет.

О форуме

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

ТАСС - информационный партнер форума.