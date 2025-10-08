Вильфанд: на юге европейской части России ожидаются шторм, смерчи и дожди

На Черном море прогнозируется шторм 4-5 баллов, сообщил руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Шторм 4-5 баллов на Черном море, вероятность возникновения смерчей, сильные дожди и переполнение рек прогнозируются на юге европейской России с 9 по 11 октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с усилением влияния Средиземноморского циклона и последующим прохождением серии холодных фронтальных разделов, 9-11 октября в Сочи и Сириусе прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Заключается оно в том, что прогнозируются сильные дожди, причем продолжительные, усиление ветра до 25 м/с. Ожидаются подъемы уровней воды на реках с превышением неблагоприятных отметок, над морем создаются условия для формирования смерчей. 10-11 октября на Черном море прогнозируется приличный шторм 4-5 баллов", - сказал он.

Метеоролог добавил, что в этот период может выпасть до месячной нормы осадков. Также, при прохождении холодного фронта прогнозируется понижение температуры воздуха на побережье в ночные часы до 11-13 градусов, днем - до 15-17. В высокогорьях выше 2 тыс. м над уровнем моря температура прогнозируется около нулевой отметки и выпадут обильные снегопады.

Затем, 12-13 октября, циклон будет уходить на север, погода начнет улучшаться. Однако плюс 25 градусов уже ждать не стоит.