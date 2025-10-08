В России появится конкурс "Семейная столица" по инициативе Госсовета

Также глава комиссии Госсовета Артем Здунов в рамках сессии "Демографическое будущее: от вызовов к решениям" сообщил, что необходимо максимально упростить семьям с детьми "абсолютно все жизненные ситуации"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Семья" инициировала создание всероссийского конкурса на звание "Семейная столица России". Об этом сообщил председатель комиссии, глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Комиссия Госсовета [по направлению "Семья"], наша инициатива, <...> мы будем проводить конкурс на "Семейную столицу России". Что делается в инфраструктуре, что делается в банковской сфере, на предприятиях, корпоративная политика", - сказал он в рамках II международного симпозиума "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия".

Здунов отметил в беседе с ТАСС, что в конкурсе не будет соревновательности. "Мы всерьез хотим сейчас все практики, которые есть в регионах, сложить в стандарт, чтобы был формат, и регионам показать, кто что делает. <...> Это именно лучшие практики, по которым регионы смогут выстроить свою политику", - подчеркнул он.

Также глава комиссии Госсовета в рамках сессии "Демографическое будущее: от вызовов к решениям" добавил, что необходимо максимально упростить семьям с детьми "абсолютно все жизненные ситуации". "Семье с детьми должно быть удобно в парке, должно быть удобно в сквере. <...> Пеленальные комнаты должны быть там, где ребенка необходимо пеленать, <...> то же самое комнаты матери и ребенка в институтах, в предприятиях. <...> Мода к этому возвращается, этот результат вы увидите достаточно скоро", - отметил Здунов.