Тобольск станет главной площадкой празднования Дня Сибири в 2025 году

Праздник пройдет с 8 по 9 ноября

ТЮМЕНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Город Тобольск Тюменской области станет главной площадкой празднования Дня Сибири в этом году. Торжество пройдет с 8 по 9 ноября, написал глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"В этом году Тобольск, как исторический центр, станет главной площадкой празднования. <...> Планируем [провести его] 8-9 ноября", - написал он.

Вагин уточнил, что участников празднования ожидают народные гуляния на Базарной площади Тобольска, в том числе ярмарки, ремесленные мастерские и другие сибирские забавы, кинопоказы о покорении Сибири, а также Губернский бал во Дворце Наместника. Уникальной особенностью станет объединение исторических традиций и современных трендов. "День Сибири - это гордость за наш край, связь поколений и новые возможности", - добавил он.