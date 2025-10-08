В Печоре в Коми устранили аварию на газопроводе

Котельные запущены, началась поставка тепла и горячей воды, сообщил глава муниципалитета Олег Шутов

СЫКТЫВКАР, 8 октября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады завершили работы на газопроводе в речной части города Печоры Республики Коми, где с вечера 7 октября из-за разгерметизации газопровода и утечки газа была приостановлена подача топлива, тепла и горячей воды потребителям. Котельные запущены, начата поставка тепла и горячей воды, сообщил глава муниципалитета Олег Шутов.

По данным АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", подача газа была приостановлена в 11 котельных и около 11 тыс. потребителям в речной части города.

"Ремонтные работы на газопроводе завершены в полном объеме. Котельные запущены с 12:00 [мск], и поставка тепла и горячего водоснабжения уже начата", - сообщил Шутов в своем Telegram-канале, призвав обращаться в аварийно-диспетчерские службы при возникновении нештатной ситуации.

По факту произошедшего прокуратура республики организовала проверки исполнения законодательства о теплоснабжении. По данным ЦГМС Коми, днем 8 октября в Печоре прогнозируется 6-8 градусов тепла, дождь и мокрый снег, в ночь на 9 октября температура опустится до +1, +3 градусов.